Настройки приложений по умолчанию для браузеров в Windows 11 вызывают негативную реакцию со стороны конкурентов
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 00:47
- Просмотров: 279
Windows 11 имеет много изменений, когда дело доходит до общего пользовательского интерфейса и его восприятия, по сравнению с Windows 10. В то время как некоторые изменения, вероятно, приветствуются пользователями и партнерами Microsoft, другие, возможно, не так сильно. Среди последних - переработанный выбор приложений по умолчанию для веб-браузеров в Windows 11, и конкуренты Edge, такие как Chrome, Opera, Firefox и Vivaldi, по-видимому, не слишком довольны тем, как это происходит в настоящее время.
Процесс установки приложений по умолчанию в новой ОС может быть утомительным для некоторых, так как вам придется выбирать приложение по умолчанию для разных типов файлов отдельно. Кроме того, вас также попросят пересмотреть свое решение при переходе с Edge. По-видимому, именно так работают приложения по умолчанию в большинстве популярных браузеров Windows 11, кроме Mozilla Firefox.
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Это еще не все, так как говорят, что виджеты Windows 11 полностью игнорируют набор приложений по умолчанию и запускают Edge вместо этого. Вот что сказал по этому поводу представитель Brave в заявлении для The Verge:
Похоже, что виджеты Windows 11 будут игнорировать выбранный пользователем браузер по умолчанию и вместо этого откроют Microsoft Edge для содержимого.
Brave ставит пользователей на первое место, и мы осуждаем такой подход Windows 11, потому что выбор браузера по умолчанию имеет множество последствий для людей и их конфиденциальности. Пользователи должны иметь право выбора.
Brave ставит пользователей на первое место, и мы осуждаем такой подход Windows 11, потому что выбор браузера по умолчанию имеет множество последствий для людей и их конфиденциальности. Пользователи должны иметь право выбора.
Firefox, Vivaldi и Opera также ответили The Verge, поскольку они тоже выглядят раздраженными тем, как в настоящее время работают настройки приложений по умолчанию для браузеров.
До сих пор Microsoft не сделала никакого заявления в ответ на эту критику. Вполне возможно, что это изменение является всего лишь экспериментом в предварительных сборках Windows 11.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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