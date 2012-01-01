Настройки приложений по умолчанию для браузеров в Windows 11 вызывают негативную реакцию со стороны конкурентов

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Похоже, что виджеты Windows 11 будут игнорировать выбранный пользователем браузер по умолчанию и вместо этого откроют Microsoft Edge для содержимого.



Brave ставит пользователей на первое место, и мы осуждаем такой подход Windows 11, потому что выбор браузера по умолчанию имеет множество последствий для людей и их конфиденциальности. Пользователи должны иметь право выбора.