Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 22567.200
-
- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 16:53
- Просмотров: 195
Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 22567.200 (KB5012432) для Dev Channel. Новая сборка не содержит ничего нового, так как это накопительное обновление, с помощью которого компания тестирует свой конвейер обслуживания. Эти обновления необходимы, чтобы гарантировать, что сборки могут быть предоставлены пользователям без каких-либо заметных проблем или сбоев.
Мы начинаем развертывать накопительное обновление Build 22567.200 (KB5012432). Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования нашего конвейера обслуживания для сборок в Dev Channel.
ПРИМЕЧАНИЕ: Инсайдеры Windows с редакцией Home не смогут установить обновления Build 22567.100 и Build 22567.200.
ПРИМЕЧАНИЕ: Инсайдеры Windows с редакцией Home не смогут установить обновления Build 22567.100 и Build 22567.200.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 16
Пользователей: 0
Гостей: 16
Роботы: Google Yandex Mail Ru
Пользователей: 0
Гостей: 16
Роботы: Google Yandex Mail Ru
+0Новостей: 14090
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10084