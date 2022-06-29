Мы начинаем развертывать накопительное обновление Build 25151.1010 (KB5016322). Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования нашего конвейера обслуживания для сборок в Dev Channel.

Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 25151.1010 (KB5016322) для инсайдеров в Dev Channel. Новая сборка не содержит ничего нового, так как это накопительное обновление, с помощью которого компания тестирует свой конвейер обслуживания. Эти обновления необходимы, чтобы гарантировать, что сборки могут быть предоставлены пользователям без каких-либо заметных проблем или сбоев.Узнать другие подробности можно здесь