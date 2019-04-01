Windows 11 имеет 21.23% в Steam
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 00:50
- Просмотров: 0
Пользователи Steam продолжают переходить на Windows 11.
Вот последние данные сервиса Steam:
• 64-битная версия Windows 10 – 71.26%;
• 32-битная версия Windows 10 – 0.06%;
• 64-битная версия Windows 7 – 3.01%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.16%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.57%;
• 64-битная версия Windows 11 – 21.23%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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