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Windows 11 имеет 21.23% в Steam

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 00:50
  • Просмотров: 0

Пользователи Steam продолжают переходить на Windows 11.

Вот последние данные сервиса Steam:

• 64-битная версия Windows 10 – 71.26%;
• 32-битная версия Windows 10 – 0.06%;
• 64-битная версия Windows 7 – 3.01%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.16%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.57%;
• 64-битная версия Windows 11 – 21.23%;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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