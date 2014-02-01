Цифровые лицензии Windows 11 теперь доступны через Microsoft
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 18:23
- Просмотров: 147
Windows 11 вышла почти год назад, но Microsoft только недавно добавила цифровые лицензии для нее в Microsoft Store. Теперь люди могут приобрести цифровую лицензию Windows 11 Home ($139) или Windows 11 Pro ($200). Лицензии на Windows 11 уже были доступны на USB-накопителях, но теперь у владельцев ПК есть возможность приобрести цифровые.
Последняя операционная система Microsoft доступна в виде бесплатного обновления с Windows 10, но многим людям необходимо приобрести новые лицензии для Windows. Например, любой, кто собирает свой собственный ПК или хочет использовать виртуальную машину, должен будет ее приобрести.
Microsoft подчеркивает, что цифровые лицензии предназначены для компьютеров, которым нужна новая лицензия и которые соответствуют минимальным требованиям Windows 11. Пользователи компьютеров, которые не могут перейти с Windows 10 на Windows 11, не смогут использовать цифровую лицензию в качестве способа обхода этого ограничения.
Если вы приобретете цифровую лицензию, вам все равно понадобится USB-накопитель для выполнения чистой установки, которая является лучшим способом установки Windows 11 на ПК.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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