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Инсайдеры Windows теперь могут запускать облачные потоковые игры прямо с панели контроллера

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 18:26
  • Просмотров: 113

Компания Microsoft анонсировала обновление интеграции Xbox Game Bar в Windows 11 через трансляцию на YouTube. Обновление позволяет пользователям запускать любую облачную потоковую игру непосредственно с панели контроллера, пропуская другие опции меню и упрощая процесс.

Механизм работы заключается в том, что игры отображаются в виде меню на панели контроллера, и как только игра выбрана, она проводит вас через лаунчер, где можно выбрать кнопку воспроизведения и сразу же погрузиться в игру.

Microsoft также сообщила, что другие лаунчеры игр будут совместимы с панелью контроллера, а список игр будет упорядочен по последним сыгранным играм, чтобы наиболее часто используемые игры оставались на панели чаще всего.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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