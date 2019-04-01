Windows 11 имеет 23.78% в Steam
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 18:40
- Просмотров: 109
Пользователи Steam продолжают переходить на Windows 11.
Вот последние данные сервиса Steam:
• 64-битная версия Windows 10 – 69.06%;
• 32-битная версия Windows 10 – 0.06%;
• 64-битная версия Windows 7 – 2.6%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.14%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.51%;
• 64-битная версия Windows 11 – 23.78%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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