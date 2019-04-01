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Windows 11 имеет 23.78% в Steam

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 18:40
  • Просмотров: 109

Пользователи Steam продолжают переходить на Windows 11.

Вот последние данные сервиса Steam:

• 64-битная версия Windows 10 – 69.06%;
• 32-битная версия Windows 10 – 0.06%;
• 64-битная версия Windows 7 – 2.6%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.14%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.51%;
• 64-битная версия Windows 11 – 23.78%;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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