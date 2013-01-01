Microsoft выпускает исправление для сломанного голосового ввода в Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 16:01
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При попытке открытия голосового ввода с помощью сочетания клавиш Windows + h может появиться сообщение об ошибке «Что-то пошло не так». Если получена эта ошибка, голосовой ввод не откроется.
Решение: Эта проблема решена путем изменения на стороне сервера. Теперь голосовой ввод должен открываться и работать должным образом.
Затронутые платформы:
• Client: Windows 11, версия 21H2;
• Server: None;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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