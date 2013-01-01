Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпускает исправление для сломанного голосового ввода в Windows 11

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 16:01
  • Просмотров: 0

При попытке открытия голосового ввода с помощью сочетания клавиш Windows + h может появиться сообщение об ошибке «Что-то пошло не так». Если получена эта ошибка, голосовой ввод не откроется.

Решение: Эта проблема решена путем изменения на стороне сервера. Теперь голосовой ввод должен открываться и работать должным образом.

Затронутые платформы:

• Client: Windows 11, версия 21H2;
• Server: None;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Edge Canary теперь предлагает голосовой ввод в текстовых полях

Edge Canary теперь предлагает голосовой ввод в текстовых полях

Временное решение для голосового помощника в Windows 10 Mobile Build 10549

Временное решение для голосового помощника в Windows 10 Mobile Build 10549

Компания Microsoft хочет заменить голосовой чат Xbox Live на Skype

Компания Microsoft хочет заменить голосовой чат Xbox Live на Skype

Ещё несколько ожидаемых функций голосового помощника для Windows 10

Ещё несколько ожидаемых функций голосового помощника для Windows 10

Первые скриншоты голосового помощника Cortana

Первые скриншоты голосового помощника Cortana




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 66
Пользователей: 0
Гостей: 66
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 14486
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085