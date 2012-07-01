Windows 11 2022 Update вызывает проблемы с видеокартами Nvidia
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 18:46
- Просмотров: 133
Пользователи видеокарт Nvidia испытывают проблемы после обновления до Windows 11 2022 Update. Есть сообщения о нестабильной частоте кадров и заикании, а также о более низком, чем обычно, использовании процессора в играх. Пользователи форумов Reddit и Microsoft подтвердили проблемы. Пользователь Reddit под ником «ChoPT» говорит, что проблемы присутствовали и в инсайдерских сборках.
К счастью для тех, кто сталкивается с такими проблемами, Nvidia подтвердила, что исследует их. Мануэль Гусман, специалист по контролю качества программного обеспечения в компании, запросил у затронутых пользователей дополнительные отзывы в ветке Reddit. Если вы сталкиваетесь с похожими проблемами, то можете отправить отзыв в Nvidia, используя эту форму.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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