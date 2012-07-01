Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Windows 11 2022 Update вызывает проблемы с видеокартами Nvidia

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 18:46
  • Просмотров: 133

Пользователи видеокарт Nvidia испытывают проблемы после обновления до Windows 11 2022 Update. Есть сообщения о нестабильной частоте кадров и заикании, а также о более низком, чем обычно, использовании процессора в играх. Пользователи форумов Reddit и Microsoft подтвердили проблемы. Пользователь Reddit под ником «ChoPT» говорит, что проблемы присутствовали и в инсайдерских сборках.

К счастью для тех, кто сталкивается с такими проблемами, Nvidia подтвердила, что исследует их. Мануэль Гусман, специалист по контролю качества программного обеспечения в компании, запросил у затронутых пользователей дополнительные отзывы в ветке Reddit. Если вы сталкиваетесь с похожими проблемами, то можете отправить отзыв в Nvidia, используя эту форму.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft подтверждает проблемы с синхронизацией коллекций в Edge

Microsoft подтверждает проблемы с синхронизацией коллекций в Edge

Некоторые устройства Surface испытывают проблемы с подключением Wi-Fi после установки последнего обновления драйвера

Некоторые устройства Surface испытывают проблемы с подключением Wi-Fi после установки последнего обновления драйвера

NVIDIA GeForce 337.88

NVIDIA GeForce 337.88

Видео: AMD лучше NVIDIA

Видео: AMD лучше NVIDIA

Форумы NVIDIA взломали

Форумы NVIDIA взломали




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Mail Ru Yandex
+3  
Новостей: 14506
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085