Microsoft запускает общедоступную предварительную версию службы Windows 365 Switch
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 03:31
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Все больше и больше сотрудников используют свои личные ПК для рабочих целей. Однако им может потребоваться подключиться к Cloud PC своего работодателя через Windows 365. Сегодня Microsoft анонсировала общедоступную предварительную версию службы под названием Windows 365 Switch, которая призвана сделать такого рода рабочие ситуации более ранними для сотрудников.
В посте в блоге Microsoft заявила:
Windows 365 Switch позволяет легко переключаться между Windows 365 Cloud PC и локальным рабочим столом с помощью тех же знакомых команд клавиатуры, а также с помощью щелчка мыши или жеста смахивания. Windows 365 Switch обеспечивает бесперебойный опыт из Windows 11 с помощью функции представления задач. На конечной точке потребуется Windows 365, после чего все соответствующие элементы будут автоматически отображаться в функции представления задач.
Чтобы опробовать Windows 365 Switch, человек должен сначала иметь доступ к Cloud PC своего работодателя на своем компьютере с Windows 11 Pro или Enterprise. Затем они должны зарегистрироваться в Windows Insider Program. Хотя Dev Сhannel поддерживается, в посте в блоге говорится, что подписка на обновления Beta Сhannel является предпочтительным методом. Они также должны получить последнюю сборку Beta Сhannel.
Затем они могут загрузить приложение Windows 365 из Microsoft Store. Приложение должно иметь номер версии не ниже 1.3.177.0 или новее.
После того, как все настроено, пользователи должны увидеть опцию «Задача Windows» на панели задач. Microsoft говорит:
Наведение курсора мыши на представление задач и нажатие «Подключить» запустит Windows 365 Cloud PC через опыт Windows 11. Как только вы перейдете на Cloud PC, мы покажем пользователю индикатор того, что вы прибыли на Cloud PC. Когда вы находитесь в сессии Cloud PC, вы можете снова открыть функцию представления задач на панели задач Windows 11 (рядом с поиском).
Иконка локального рабочего стола теперь должен быть видна в левой части панели задач. Нажав на нее, пользователь вернется на рабочий стол своего локального ПК. Microsoft утверждает, что переключение между средой Cloud PC на локальный ПК и обратно должно занимать менее секунды.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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