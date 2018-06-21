Microsoft запускает общедоступную предварительную версию службы Windows 365 Switch

Windows 365 Switch позволяет легко переключаться между Windows 365 Cloud PC и локальным рабочим столом с помощью тех же знакомых команд клавиатуры, а также с помощью щелчка мыши или жеста смахивания. Windows 365 Switch обеспечивает бесперебойный опыт из Windows 11 с помощью функции представления задач. На конечной точке потребуется Windows 365, после чего все соответствующие элементы будут автоматически отображаться в функции представления задач.

Наведение курсора мыши на представление задач и нажатие «Подключить» запустит Windows 365 Cloud PC через опыт Windows 11. Как только вы перейдете на Cloud PC, мы покажем пользователю индикатор того, что вы прибыли на Cloud PC. Когда вы находитесь в сессии Cloud PC, вы можете снова открыть функцию представления задач на панели задач Windows 11 (рядом с поиском).