Microsoft отложила релиз сборки Windows 11 Build 23526

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 21:44
  • Просмотров: 95

Похоже, Microsoft планировала сегодня выпустить новую сборку Windows 11 для инсайдеров Windows. Однако, похоже, что-то произошло, из-за чего Microsoft отложила релиз.

Пользователь под ником «PhantomOcean3» сообщил, что Microsoft должна выпустить сборку Windows 11 Build 23526. Он также заявил, что Microsoft выпустит ISO-образы данной сборки.

Однако обычное время, когда Microsoft объявляет о выходе новой инсайдерской сборки в блоге Windows, прошло, а поста так и не появилось. Пользователь сообщил, что ISO-файлы были опубликованы, причем вовремя.

Однако, как сообщил «PhantomOcean3», всего несколько мгновений спустя ISO-файлы больше не были доступны для загрузки с сайта Microsoft.

Вполне возможно, что Microsoft обнаружила проблему со сборкой, которая была настолько серьезной, что она не хотела, чтобы инсайдеры Windows получили её.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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