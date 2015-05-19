Microsoft отложила релиз сборки Windows 11 Build 23526
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 21:44
- Просмотров: 95
Похоже, Microsoft планировала сегодня выпустить новую сборку Windows 11 для инсайдеров Windows. Однако, похоже, что-то произошло, из-за чего Microsoft отложила релиз.
Пользователь под ником «PhantomOcean3» сообщил, что Microsoft должна выпустить сборку Windows 11 Build 23526. Он также заявил, что Microsoft выпустит ISO-образы данной сборки.
Однако обычное время, когда Microsoft объявляет о выходе новой инсайдерской сборки в блоге Windows, прошло, а поста так и не появилось. Пользователь сообщил, что ISO-файлы были опубликованы, причем вовремя.
Однако, как сообщил «PhantomOcean3», всего несколько мгновений спустя ISO-файлы больше не были доступны для загрузки с сайта Microsoft.
Вполне возможно, что Microsoft обнаружила проблему со сборкой, которая была настолько серьезной, что она не хотела, чтобы инсайдеры Windows получили её.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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