Microsoft выпустила Microsoft Edge Canary Build 81.0.396.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 19:19
- Просмотров: 101
Сборка Microsoft Edge Canary Build 81.0.396.0 получила функцию «Reading preferences in Reading View».
Как включить новую функцию
1. Посетите страницу edge://flags;
2. Найдите флаг «Reading preferences in Reading View» и выберите «Включено»;
3. Перезагрузите браузер;
Нажмите на изображение для демонстрации
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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