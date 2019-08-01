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Пользователи Windows 10 жалуются на обновление KB4532695

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:35
  • Просмотров: 361


Недавно Microsoft выпустила обновление KB4532695 для Windows 10 (1903 и 1909). Это обновление, как сообщает Microsoft, не имеет известных проблем.

Но теперь пользователи, которые установили KB4532695 на своих ПК, сообщают о ряде проблем, с которыми они сталкиваются. На официальном форуме Microsoft есть поток для обновления, где пользователи сообщают, что после установки этого обновления они сталкиваются с проблемами, связанными со звуком, медленной загрузкой системы и производительностью.



Один пользователь даже сообщил о потере некоторых драйверов и получении BSOD после установки этого обновления.

Другой пользователь сообщил, что его «extended laptop display» не отображается с момента обновления.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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