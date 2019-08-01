Пользователи Windows 10 жалуются на обновление KB4532695
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 14:35
- Просмотров: 361
Недавно Microsoft выпустила обновление KB4532695 для Windows 10 (1903 и 1909). Это обновление, как сообщает Microsoft, не имеет известных проблем.
Но теперь пользователи, которые установили KB4532695 на своих ПК, сообщают о ряде проблем, с которыми они сталкиваются. На официальном форуме Microsoft есть поток для обновления, где пользователи сообщают, что после установки этого обновления они сталкиваются с проблемами, связанными со звуком, медленной загрузкой системы и производительностью.
Один пользователь даже сообщил о потере некоторых драйверов и получении BSOD после установки этого обновления.
Другой пользователь сообщил, что его «extended laptop display» не отображается с момента обновления.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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