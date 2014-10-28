Microsoft заставляет пользователей настраивать учетную запись Microsoft для новых установок Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:14
- Просмотров: 269
В прошлом году Microsoft начала A/B-тестирование опции, которая должна запретить пользователям создавать локальные учетные записи во время новых установок Windows 10. Этот тест был ограничен только США.
В то время как от компании не было много слышно о планах по устранению возможности использования локальной учетной записи во время установки, похоже, что возможность принудительной настройки учетной записи Microsoft во время установки распространяется на большее число регионов. Как заметил немецким сайт Dr.Windows, новая установка Windows 10 не предоставляет возможность использования локальной учетной записи.
Опция, однако, появляется, когда подключение к Интернету отключено, но настройка возвращается к инициации учетной записи Microsoft, когда система подключена к Интернету. По мнению пользователей, они могут легко отменить эту опцию. Интересно, что нажатие на кнопку «Дополнительная информация» показало, что, если пользователи не хотят использовать учетную запись Microsoft, они могут удалить ее после установки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
drwindows.de
drwindows.de
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