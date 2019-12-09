Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 81.0.416.12
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:46
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 81.0.416.12.
Новые функции
• Коллекции теперь доступны. Вы можете начать работу, щелкнув иконку коллекций рядом с адресной строкой. Откроется панель «Коллекции», где вы можете создавать, редактировать и просматривать коллекции. Microsoft разработала коллекции на основе того, что вы делаете в Интернете. Если вы покупатель, путешественник, учитель или студент, коллекции могут помочь. Узнать больше;
• Разрешить удаление (Скрыть из панели инструментов) кнопки «Коллекции» с панели инструментов Microsoft Edge для обеспечения согласованности;
• Предварительный автоматический вход в учетную запись Active Directory On-prem предназначен только для организаций, которые его включили. Если пользователи уже вошли в систему с предварительной учетной записью AD, теперь они смогут выйти из нее. Теперь пользователи будут автоматически входить в систему только с основной учетной записью в своей операционной системе, если это учетная запись MSA или Azure AD. Администраторы могут включить автоматический вход с предварительной учетной записью AD с помощью политики ConfigureOnPremisesAccountAutoSignIn;
• Application Guard. Поддержка расширений теперь доступна в контейнере;
• Добавлено сообщение, информирующее пользователей о том, что Internet Explorer не установлен, когда пользователь переходит на страницу, настроенную для открытия в режиме Internet Explorer;
• Обновлен инструмент 3D View в Microsoft Edge DevTools с новой функцией, помогающей отладить контекст стека z-index. 3D View показывает представление глубины DOM (Document Object Model) с использованием цвета и стека, а вид z-Index помогает изолировать различные контексты стека страницы. Узнать больше;
• Локализованы инструменты F12 Dev в 10 новых языков, чтобы они соответствовали языку, используемому в остальной части браузера. Узнать больше;
• Добавлена поддержка воспроизведения Dolby Vision. В Windows 10 Build 17134 с поддержкой Dolby Vision (April 2018 Update) веб-сайты могут отображать содержимое Dolby Vision. Узнайте, как включить контент Dolby Vision от Netflix;
• Microsoft Edge теперь может идентифицировать и удалять дубликаты избранного и объединять папки с одинаковыми именами. Чтобы получить доступ к инструменту, нажмите звездочку на панели инструментов браузера и выберите «Удалить дубликаты избранного». Вы сможете подтвердить изменения, и любые обновления вашего избранного будут синхронизироваться между устройствами;
• Microsoft слышала от пользователей, что может быть трудно отличить обычное окно просмотра в темной теме от окна InPrivate, поскольку обе оконные рамки темные. Новая твердая синяя таблетка InPrivate в правом верхнем углу помогает убедить пользователей, что они просматривают InPrivate;
• Открывайте внешние ссылки в правильном профиле браузера. Выберите профиль по умолчанию для ссылок, открытых для внешних приложений, которые будут открываться из edge://settings/multiProfileSettings;
• Добавлено предупреждение для предупреждения пользователей, которые входят в профиль браузера с учетной записью после того, как ранее вошли с другой учетной записью. Это поможет предотвратить непреднамеренное слияние данных;
• Если у вас есть платежные карты, сохраненные в вашей учетной записи Microsoft, вы можете использовать их в Microsoft Edge при заполнении форм оплаты. Карты в вашей учетной записи Microsoft будут синхронизироваться между настольными устройствами, и полная информация будет предоставлена веб-сайту после двухфакторной аутентификации (код CVC и ваша идентификационная информация Microsoft). Для дальнейшего удобства вы можете выбрать безопасное сохранение копии карты на устройстве во время аутентификации;
• Функция Line Focus редназначена для пользователей, которые любят сосредоточиться на ограниченной части контента, когда они читают. Это позволяет пользователям сосредоточиться на 1, 3 или 5 строках за раз и затемняет остальную часть страницы, чтобы пользователи могли читать без отвлечения. Пользователи могут прокручивать, используя сенсорные клавиши или клавиши со стрелками, и фокус смещается соответственно;
• Microsoft Edge теперь интегрирован с Windows Speller на платформах Windows 8.1 и выше. Эта интеграция обеспечивает большую языковую поддержку, доступ к большему количеству языковых словарей и возможность использования кастомных словарей Windows. Пользователям больше не нужно предпринимать никаких действий, если в настройках языка ОС добавлен язык, а в настройках Microsoft Edge включен переключатель проверки орфографии языка;
• Когда документы в формате PDF открываются с помощью Microsoft Edge, пользователи смогут создавать основные моменты, менять цвет и удалять основные моменты. Это помогает ссылаться на важные части документа позже, а также для совместной работы;
• При загрузке длинных PDF-документов, оптимизированных для работы в Интернете, просматриваемые пользователем страницы будут загружаться быстрее, параллельно, в то время как остальная часть документа загружается;
• Теперь проще запустить Immersive Reader для веб-сайта, просто нажав клавишу F9;
• Теперь легче начать чтение вслух с помощью сочетания клавиш (Ctrl + Shift + U);
Новые групповые политики
• AmbientAuthenticationInPrivateModesEnabled – Включает Ambient Authentication для профилей InPrivate и Guest;
• AudioSandboxEnabled – Разрешает запуск звуковой песочницы;
• ForceLegacyDefaultReferrerPolicy – Использует политику реферера по умолчанию no-referer-when-downgrade;
• GloballyScopeHTTPAuthCacheEnabled – Включает глобальный кэш проверки подлинности HTTP;
• ImportExtensions – Разрешает импорт расширений;
• ImportCookies – Разрешает импорт файлов cookie;
• ImportShortcuts – Разрешает импорт ярлыков;
• InternetExplorerIntegrationSiteRedirect –Указывает, как ведут себя переходы «in-page» на ненастроенные сайты при запуске со страниц режима Internet Explorer;
• OmniboxMSBProviderEnabled – Включает Microsoft Search for Business provider в омнибоксе;
• StricterMixedContentTreatmentEnabled – Включает более строгую обработку для смешанного контента;
• TLS13HardeningForLocalAnchorsEnabled – Включает функцию безопасности TLS 1.3 для локальных якорей доверия;
• ConfigureOnPremisesAccountAutoSignIn – Настраивает автоматического входа с помощью учетной записи домена Active Directory при отсутствии учетной записи домена Azure AD;
Устаревшие политики
• WebComponentsV0Enabled – Повторно включает Web Components v0 API до M84;
• WebDriverOverridesIncompatiblePolicies – Разрешает WebDriver переопределять несовместимое;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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