Инсайдеры кольца Release Preview начали получать Microsoft Edge на Chromium
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:44
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Компания Microsoft начала развёртывать Microsoft Edge на Chromium для инсайдеров кольца Release Preview. Ранее Microsoft отмечала, что процесс перехода на новый браузер не позволит потерять настройки, закладки и пароли. Более того, Microsoft не будет касаться ваших настроек по умолчанию.
Heads-up #WindowsInsiders, we have begun rolling out the new #MicrosoftEdge to the Release Preview ring. See this blog post from @kylealden with more info on Windows Update rollout plans: https://t.co/lLOKhUtnPE— Windows Insider (@windowsinsider) February 25, 2020
Илья Источник:
twitter.com/windowsinsider
twitter.com/windowsinsider
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