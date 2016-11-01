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Инсайдеры кольца Release Preview начали получать Microsoft Edge на Chromium

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:44
  • Просмотров: 141


Компания Microsoft начала развёртывать Microsoft Edge на Chromium для инсайдеров кольца Release Preview. Ранее Microsoft отмечала, что процесс перехода на новый браузер не позволит потерять настройки, закладки и пароли. Более того, Microsoft не будет касаться ваших настроек по умолчанию.

Илья Источник:
twitter.com/windowsinsider
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