Microsoft может удалить живые плитки в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:13
- Просмотров: 221
Согласно отчету Windows Latest, люди, знакомые с разработкой Windows, подтвердили, что «Microsoft планирует заменить живые плитки статическими иконками» в обновлении Windows 10 20H2. Мы увидели первые свидетельства исчезновения живых плиток в 2019 году, когда Microsoft случайно выпустила внутреннюю сборку Windows 10.
Новое меню Пуск будет похоже на меню Пуск в Windows 10X. Ожидается, что обновление 20H2 будет похоже на 19H2.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
[url=https://www.windowslatest.com]windowslatest.com[/u]
[url=https://www.windowslatest.com]windowslatest.com[/u]
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