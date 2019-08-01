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Microsoft выпустила PowerToys 0.15.1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:30
  • Просмотров: 164


Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.15.1.

Вот список новых функций:

• Узнайте, что есть новая версия в PowerToys;
• Убрано требование всегда «запускаться от имени администратора»;
• Добавлено около 300 юнит-тестов для повышения стабильности и предотвращения регрессий;
• Microsoft решила почти 100 проблем;
• Microsoft заставила части исходного кода .NET Framework работать быстрее с NGEN;
• Улучшено то, как Microsoft хранит данные локально;
• Повышена совместимость FancyZones с приложениями;
• Microsoft создала стратегию v1.0, лаунчер, спецификации менеджера клавиатуры;
• Работа по очистке журнала проблем и ярлыков;
• Исправлена проблема, из-за которой FancyZonesEditor получал сбой при запуске;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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