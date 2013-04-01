Microsoft выпустила Skype 8.57 для всех пользователей
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:29
- Просмотров: 132
Компания Microsoft выпустила Skype 8.57 для всех пользователей.
Skype для Windows, Mac, Linux и Web
• Теперь вы можете удалить контакт из списка контактов;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности. Microsoft исправила проблему, из-за которой языки субтитров отображались неправильно, поэтому теперь вы можете видеть опции языка субтитров вместе с языком вашего устройства. Microsoft также сделала несколько улучшений производительности;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.skype.com
support.skype.com
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