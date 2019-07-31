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Фил Спенсер тестирует Project xCloud для Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:39
  • Просмотров: 119


Пользователь под ником «An Xbox Dude» заметил Фила Спенсера, использующего внутреннюю версию приложения (Xbox Game Streaming) для ПК.



Конечно, неудивительно, что Microsoft проводит внутреннее тестирование сервиса в Windows 10. В конце концов, это должна быть следующая платформа, на которой запускается сервис потоковой передачи игр.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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