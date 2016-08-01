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Microsoft Edge Canary получил раздел «Семейная безопасность»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 14:58
  • Просмотров: 108


Microsoft продолжает пополнять страницу «Настройки» в новом браузере Edge соответствующими ссылками и элементами, а последнее добавление — это раздел для настроек семейной безопасности Windows 10.

Раздел был добавлен в Edge Canary Build 82.0.456.0 и ведет вас непосредственно на страницу семейной безопасности, которую можно открыть через Настройки> Учетные записи> Семья и другие пользователи.

На этой странице пользователи могут добавлять учетные записи для своих детей, а также ограничения контента Apple, ограничения экранного времени, ограничения игрового времени и многое другое.

Узнать другие пользователи можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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