Microsoft Edge Canary получил раздел «Семейная безопасность»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 14:58
- Просмотров: 108
Microsoft продолжает пополнять страницу «Настройки» в новом браузере Edge соответствующими ссылками и элементами, а последнее добавление — это раздел для настроек семейной безопасности Windows 10.
Раздел был добавлен в Edge Canary Build 82.0.456.0 и ведет вас непосредственно на страницу семейной безопасности, которую можно открыть через Настройки> Учетные записи> Семья и другие пользователи.
На этой странице пользователи могут добавлять учетные записи для своих детей, а также ограничения контента Apple, ограничения экранного времени, ограничения игрового времени и многое другое.
Узнать другие пользователи можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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