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Microsoft интегрировала Bing Rewards в Windows Search

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:56
  • Просмотров: 23


Компания Microsoft интегрировала Bing Rewards в Windows Search.

Выполнение веб-поиска с помощью панели поиска может принести вам легкие баллы по целому ряду товаров в Microsoft Store, включая музыку, фильмы, игры, приложения и устройства.

Теперь эта функция доступна пользователям Windows 10 1909.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
htnovo.net
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