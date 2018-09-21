Microsoft интегрировала Bing Rewards в Windows Search
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:56
- Просмотров: 23
Компания Microsoft интегрировала Bing Rewards в Windows Search.
Выполнение веб-поиска с помощью панели поиска может принести вам легкие баллы по целому ряду товаров в Microsoft Store, включая музыку, фильмы, игры, приложения и устройства.
Теперь эта функция доступна пользователям Windows 10 1909.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
htnovo.net
htnovo.net
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