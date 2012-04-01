Расширение Microsoft Editor теперь доступно в Edge и Chrome
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:40
- Просмотров: 213
Компания Microsoft выпустила расширение Microsoft Editor для Edge and Chrome. Microsoft Editor просматривает ваши тексты и проверяет их на предмет орфографических и грамматических ошибок. Если у вас есть учетная запись Microsoft 365, то она также дает вам расширенные предложения по грамматике и стилю. На странице справки и поддержки Microsoft изложены все детали.
Использовать Microsoft Editor просто. После загрузки вы входите в свою учетную запись Microsoft и получаете бесплатные или платные функции в зависимости от вашей учетной записи. Вы можете переключать настройки для проверки орфографии, грамматики и предложения улучшений. Вы также можете исключить сайты из Microsoft Editor. Отображение синонимов для предложений по правописанию отключено, но вы можете установить флажок, чтобы включить его. Вы также можете помочь улучшить Microsoft Editor.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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