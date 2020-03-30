Microsoft анонсировала планы Microsoft 365 для потребителей
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:53
- Просмотров: 213
Компания Microsoft провела виртуальный брифинг, на котором анонсировала планы Microsoft 365 для потребителей. Два плана будут называться Microsoft 365 Personal и Microsoft 365 Family, и они будут доступны 21 апреля. Если вы уже являетесь подписчиком Office 365, то вы автоматически перейдете на новый план.
Microsoft рассказала о некоторых новых функциях приложений Office, таких как Microsoft Editor и новые функции Excel. Microsoft Editor — именно то, на что это похоже, помогая вам писать лучше. Он может предложить предложения по стилю и грамматике, а также может сравнить вашу работу с существующей работой.
В Excel появилась функция «Деньги», которая позволит вам отслеживать ваши финансовые показатели. Есть также новые типы данных, такие как еда, которая позволяет вам отслеживать свою диету.
Но два самых больших улучшения в Microsoft 365 Personal и Family — это новое приложение Family Safety и Teams для потребителей.
Семейная безопасность — это новое приложение, которое позволяет вам и вашей семье оставаться на связи и открывать диалог о цифровом использовании. В Windows, Xbox и Android вы сможете увидеть, какие приложения вы используете больше всего и как долго вы их используете. Вы можете использовать эти данные, чтобы установить ограничения экрана и многое другое, а также можете установить эти ограничения в зависимости от того, будет ли это будний день или выходные.
Естественно, вы также можете настроить просмотр данных для ваших детей, а также установить для них ограничения. Microsoft заявила, что дети по-прежнему будут иметь конфиденциальность, которую они хотят, с возможностью отключить эти функции. Вы также сможете увидеть, где находится ваша семья на iOS и Android.
И еще есть приложение Teams для потребителей, которое похоже на обычное приложение Teams. Вы найдете раздел файлов для поиска данных, которыми вы поделились между вами и вашей семьей, задач, которые вы можете назначить другим людям, и многое другое.
Цены для Microsoft 365 Personal и Family будут на уровне Office 365 Personal и Home. Как уже упоминалось ранее, пользователи Office 365 будут преобразованы автоматически.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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