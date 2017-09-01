Потребительская версия Microsoft 365 может получить бонусные функции

Новый Grammarly-подобный редактор является захватывающим, так как он обогатит процесс написания внутри Word определениями, предложениями предложений и многим другим. Многие уже давно призывают Microsoft купить Grammarly самостоятельно, но, похоже, Microsoft создает своего собственного конкурента этой службе. Что здорово в этом, так это то, что, как я слышал, он будет распространяться и на Microsoft Edge, что позволит пользователям, которые платят за подписку, получать такие же подробные предложения по написанию в Интернете.

Теперь уже очень хорошо известно, что 30 марта Microsoft проведет виртуальную пресс-конференцию. Слухи указывают на то, что публичной прямой трансляции не будет, но новый отчет Зака Боудена подробно описывает некоторые из новых продуктов и услуг, которые мы могли бы увидеть.Во-первых, важно отметить, что это событие не будет посвящено Surface. Вместо этого, скорее всего, оно будет сосредоточено только на производительности. Предполагается, что мероприятие будет посвящено новому пакету подписки для потребителей, который может быть известен как Microsoft 365.Однако, в отличие от существующих подписок Microsoft 365 для предприятий и организаций, эта подписка предназначена для людей, которые уже зависят от Office 365. Это означает, что Microsoft 365 может заменить Office 365 Personal и Office 365 Home. Цены неизвестны, но, возможно, они появятся в апреле. Сюда также могут входить дополнительные функции, такие как бонусные шрифты, шаблоны и некоторые новые сервисы, о которых будет сказано далее.Наряду с включением доступа к приложениям Office 365, таким как Word, Excel и PowerPoint, говорят, что Microsoft 365 может поставляться с некоторыми привилегиями для семьи и образования. Наиболее интересным из бонусных функций и сервисов может быть Grammarly-подобный редактор для Microsoft Edge и Word. Ранее мы видели подобные функциональные возможности в расширении Office 365, но Зак Боуден предоставляет следующие дополнительные сведения о том, что мы можем ожидать:Также может быть добавлено новое приложение для семейной безопасности для Android и iOS. Как и опыт, недавно запущенный в Microsoft Edge, это приложение позволило бы родителям «устанавливать правила, разрешения и отслеживать местоположение своих детей без необходимости загрузки ПК или веб-сайта Microsoft Family».Не известно, однако, будет ли приложение иметь функции, которые предназначены только для тех, кто является подписчиками Microsoft 365. Оно также может быть недоступно сразу после запуска Microsoft 365.Интересно, что одной из бонусных функций может быть какая-то новая функция финансирования в Excel. Здесь все размыто, но Боуден предполагает, что она может «упростить ситуацию, когда дело касается банковских выписок и общего финансирования».По словам Зака Боудена, Microsoft не представит Teams for Life вместе с Microsoft 365.Узнать другие подробности можно здесь