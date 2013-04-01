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Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.59.76.26

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:45
  • Просмотров: 168

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.59.76.26

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.59.76.26.

Что нового?

Делиться — это забота! Microsoft добавила возможность обмена файлами непосредственно из File Explorer в Skype. Эта функция является частью контекстного меню каждого файла;
Улучшено управление вызовами, так что вы можете завершить текущий вызов непосредственно из списка недавних чатов. Кроме того, вы увидите продолжительность звонка здесь;
Слишком много контактов? Microsoft улучшила функцию удаления, так что вы даже можете удалить несколько контактов прямо из списка контактов. Просто используйте кнопки Shift или Ctrl/Cmd;
Улучшен поиск подписок для iOS - теперь вы можете искать любые доступные подписки;

Что исправлено?

• Skype запускался на переднем плане, когда он настроен на запуск в фоновом режиме;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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