Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.59.76.26
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:45
- Просмотров: 168
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.59.76.26.
Что нового?
• Делиться — это забота! Microsoft добавила возможность обмена файлами непосредственно из File Explorer в Skype. Эта функция является частью контекстного меню каждого файла;
• Улучшено управление вызовами, так что вы можете завершить текущий вызов непосредственно из списка недавних чатов. Кроме того, вы увидите продолжительность звонка здесь;
• Слишком много контактов? Microsoft улучшила функцию удаления, так что вы даже можете удалить несколько контактов прямо из списка контактов. Просто используйте кнопки Shift или Ctrl/Cmd;
• Улучшен поиск подписок для iOS - теперь вы можете искать любые доступные подписки;
Что исправлено?
• Skype запускался на переднем плане, когда он настроен на запуск в фоновом режиме;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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