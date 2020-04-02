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Microsoft рассказала про улучшения прокрутки в Microsoft Edge на Chromium

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:56
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Компания Microsoft рассказала про улучшения прокрутки в Microsoft Edge на Chromium.

Личность и производительность

Начиная с ранних сборок Microsoft Edge Canary, Microsoft получила более 1000 элементов обратной связи, включая множество конструктивных отзывов о различных аспектах прокрутки, которые заставили Microsoft сосредоточиться на личности и производительности прокрутки, включая изменение того, как Edge на Chromium работает в Windows, чтобы лучше соответствовать «личности» Windows.



• Личность: 41%;
• Функциональные проблемы: 39%;
• Производительность:13%;
• Прокрутка PDF: 5%;
• Разное: 2%;

Улучшения

Основываясь на отзывах и для улучшения пользовательского опыта, Microsoft уже внедрила некоторые изменения в Edge Chromium, улучшив код Chromium с помощью нескольких существенных изменений, которые уже были реализованы для пользователей. Некоторые из наиболее значительных изменений включают в себя:

• Улучшены кривые анимации, которые дают каждому колесу мыши, клавиатуре или полосе прокрутки «плавную» индивидуальность, которая была обычной в предыдущей версии Edge, и дают анимации более тактильное ощущение;
• Процентная прокрутка, которая значительно облегчает навигацию с помощью меньших прокруток;
• Overscroll bounce, или «rubber-banding», был обновлен до 71%, поскольку пользователи предпочли этот отскок по сравнению с другими;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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