Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 позволяет импортировать данные из Microsoft Edge Legacy
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:07
- Просмотров: 162
Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 получила новую функцию.
Как включить новую функцию
1. Запустите Edge Canary Build 83.0.473.0 или более позднюю версию.
2. Посетите edge://flags/#edge-legacy-import;
3. Найдите флаг «Import data from Microsoft Edge Legacy» и выберите «Включено».
4. Перезагрузите браузер.
Импорт закладок и других данных из Edge Legacy в новый Edge
1. Запустите браузер Edge.
2. Нажмите на меню …> Настройки> Профили> Импорт данных браузера.
3. Выберите Microsoft Edge Legacy, выберите элементы и нажмите кнопку «Импорт».
По умолчанию новый Edge импортирует следующие данные из Legacy Edge:
• Избранное или закладки;
• Сохраненные пароли;
• Поисковые системы;
• Адреса;
• Информация об оплате;
• История просмотра;
• Куки;
• Домашняя страница;
• Настройки;
• Открытые вкладки;
• Расширения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com]
techdows.com]
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