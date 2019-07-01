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Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 позволяет импортировать данные из Microsoft Edge Legacy

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:07
  • Просмотров: 162

Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 позволяет импортировать данные из Microsoft Edge Legacy

Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 получила новую функцию.

Как включить новую функцию

1. Запустите Edge Canary Build 83.0.473.0 или более позднюю версию.
2. Посетите edge://flags/#edge-legacy-import;



3. Найдите флаг «Import data from Microsoft Edge Legacy» и выберите «Включено».
4. Перезагрузите браузер.

Импорт закладок и других данных из Edge Legacy в новый Edge

1. Запустите браузер Edge.
2. Нажмите на меню …> Настройки> Профили> Импорт данных браузера.
3. Выберите Microsoft Edge Legacy, выберите элементы и нажмите кнопку «Импорт».



По умолчанию новый Edge импортирует следующие данные из Legacy Edge:

• Избранное или закладки;
• Сохраненные пароли;
• Поисковые системы;
• Адреса;
• Информация об оплате;
• История просмотра;
• Куки;
• Домашняя страница;
• Настройки;
• Открытые вкладки;
• Расширения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com]
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