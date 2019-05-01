Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.488.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:05
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.488.1. Это первое обновление для основной версии 84, и компания также обсуждает, какого цвета должны быть ваши окна InPrivate: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/inprivate-theming/m-p/1314407. Что касается всех наиболее примечательных изменений:
Добавлены функции:
• Добавлен выпадающий пользовательский интерфейс при просмотре в полноэкранном режиме, чтобы иметь возможность доступа к вкладкам и адресной строке, не выходя из полноэкранного режима (неофициально именуемый как Shy UI);
• Добавлена политика управления для предотвращения создания ярлыка на рабочем столе при установке Edge;
• Добавлено сообщение для информирования пользователей, когда внутренний PDF-ридер отключен с помощью политики управления «Всегда открывать PDF внешне»;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой защищенное видео не работало на некоторых веб-сайтах;
• Исправлена проблема, при которой перетаскивание вкладки из окна иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой при открытии окна InPrivate на Mac происходил сбой браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой отмена аутентификации платежной карты с автозаполнением иногда приводила к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой переход с веб-сайта в режиме IE на веб-сайт не в режиме IE в той же вкладке иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке проверить наличие обновлений на edge://settings/help выдавалась ошибка «Не удалось создать компонент»;
• Исправлена проблема, из-за которой функции Read Aloud и Grammar Tools иногда не работали;
• Исправлена проблема, из-за которой окна Application Guard иногда не открывались на устройствах с низким уровнем заряда батареи;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавался экспорт коллекции в Excel;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось импортировать данные автозаполнения из других браузеров;
• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось закрепить веб-сайты на панели задач, когда имя сайта слишком длинное;
Изменено поведение:
• Улучшено количество ситуаций, в которых поддерживается вход в браузер, даже если браузер работает с правами администратора;
• Увеличена поддержка языков для проверки орфографии при использовании нативного средства проверки орфографии Windows;
• Исправлена проблема, из-за которой список переходом отсутствовал или был неверным после установки Edge;
• Исправлена проблема, из-за которой поля пароля на веб-страницах иногда нельзя было ввести;
• Исправлена проблема, из-за которой иконки отсутствовали в меню;
• Исправлена проблема, из-за которой текст иногда не отображался в PDF-файлах;
• Исправлена проблема, из-за которой уведомление «Нажмите F11 для выхода из полноэкранного режима» иногда появлялось на неправильном экране;
• Исправлена проблема, из-за которой удаление элемента в истории прокручивало страницу наверх;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайтам, добавляемым в коллекции, иногда не удавалось загрузить сопутствующее изображение для элемента коллекции;
• Исправлена проблема, из-за которой при перетаскивании элементов в коллекцию изображения не загружались;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторый пользовательский интерфейс коллекций не отображался, когда в браузере использовались уровни масштабирования> 100%;
• Исправлена проблема на Mac, из-за которой медиа-скруббер Touch Bar’а иногда не появлялся на страницах с мультимедиа;
• Исправлена проблема, из-за которой панель «Избранное» или всплывающее окно «Найти на странице» иногда не отображались в Shy UI;
• Исправлена проблема, из-за которой элементы на панели «Загрузки» иногда выглядели подсвеченными, даже если на них не был наведён курсор мыши или они не кликались мышью;
• Исправлена проблема, из-за которой автозаполнение формы иногда предлагало неверную информацию о карте или адресе, когда некоторые поля веб-страницы уже были заполнены до того, как было выполнено автозаполнение;
• Исправлена проблема, из-за которой уличная часть сохраненных адресов не могла быть удалена при редактировании сохраненного адреса в разделе «Настройки»;
• Изменены коллекции для использования имени коллекции в качестве имени листа при экспорте коллекции в Excel;
• Отключен Pinning Wizard в гостевых окнах;
Известные проблемы:
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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