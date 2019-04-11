Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.416.3
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 05:21
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.416.3. Компания ожидает, что это будет последняя сборка для основной версии 81, а это значит, что Microsoft скоро выведет ее в канал Beta. Кроме того, Microsoft выпустила первое обновление для версии Stable, доведя её до основной версии 80, а также установив нативную сборку Stable для ARM64. Microsoft также начала обсуждение вокруг функции предварительного просмотра вкладок Edge Legacy и того, что вы хотели бы видеть с ней в будущем: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/tab-preview-discussion/m-p/1160569. Наконец, все самые интересные функции и исправления на этой неделе:
Добавлены функции:
• Добавлен синий цвет для кнопки учетной записи в окнах InPrivate;
• Добавлен инструмент на странице управления избранным, чтобы удалить дубликаты избранного;
• Включена синхронизация коллекций для всех каналов, для которых в данный момент доступны коллекции;
• Добавлена возможность выделения текста в PDF-файлах;
• Добавлена поддержка веб-оптимизированных PDF-файлов, которые загружают одну страницу за раз по мере их просмотра;
• В Immersive Reader добавлена функция фокусировки на одной или нескольких строках одновременно;
• Добавлено диалоговое окно для информирования пользователей, когда расширение отключено, поскольку оно имеет возможность изменять настройки (страница новой вкладки, поставщик поиска и т. д.);
• Добавлено сообщение, когда пользователь пытается использовать режим IE, а Internet Explorer не установлен;
• Добавлена поддержка синхронизации настройки «Вход автоматически» в edge://settings/passwords;
• Добавлена опция в edge://settings/profiles/multiProfileSettings для выбора профиля по умолчанию, который будет использоваться при открытии ссылок во внешних приложениях;
• Добавлена политика управления, контролирующая возможность импорта топ сайтов из другого браузера;
• Добавлена политика управления, контролирующая возможность импорта расширений из другого браузера;
• Добавлена политика управления, контролирующая возможность импорта файлов cookie из другого браузера;
• Добавлена страница в настройках, чтобы помочь пользователям загрузить Edge mobile;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой при сохранении PDF-файлов иногда происходил сбой вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой просмотр зашифрованного видео с таких сайтов, как Netflix, иногда приводил к фризу устройства. Обратите внимание, что эта проблема устранена путем обновления до последних видеодрайверов, поэтому исправление для этого состоит в том, чтобы избежать этой проблемы, ухудшая воспроизведение видео на устройствах со старыми драйверами;
• Исправлены некоторые проблемы, когда вход в браузер завершался неудачно или успешно, но не позволял выполнить синхронизацию;
• Исправлен сбой при закрытии браузера для пользователей Family Safety;
• Исправлена сбой браузера во время первоначальной настройки браузера;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой текст на веб-странице иногда отображался как поврежденный;
• Исправлена ошибка, из-за которой запись в контекстном меню вкладки «Переместить в новое окно» содержала строку тарабарщины;
• Исправлена проблема, из-за которой список переходов отсутствовал или содержал неправильные записи;
• Исправлена проблема, из-за которой сочетание клавиш для запуска функции «Читать вслух» не отображалось в меню;
• Исправлена проблема, при которой изменение настроек на странице новой вкладки иногда приводило к тому, что настройки не применялись к последующим новым вкладкам до перезапуска браузера;
• Исправлена проблема, когда режим IE не мог быть использован и выдавал сообщение о том, что Internet Explorer не установлен, даже если он установлен;
• Исправлена проблема, при которой неожиданно появлялось сообщение о том, что новое окно Edge не может быть открыто, так как Edge в данный момент работает с правами администратора;
• Исправлена проблема, из-за которой при перетаскивании файла или папки расширения на страницу «Расширения», когда включен режим разработчика, расширение не устанавливалось;
• Исправлена проблема, когда пользовательский интерфейс для переключения профилей при открытии ссылки имел невидимый текст в темной теме;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые изображения не загружались в Immersive Reader;
• Исправлена проблема, из-за которой новые профили иногда отображали возможность входа в браузер, даже если вход был отключен с помощью политики управления;
• Исправлена проблема, из-за которой переключение некоторых настроек разрешений веб-сайта не обновляло пользовательский интерфейс;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые видео с защитой DRM отображали только черный экран на устройствах с поддержкой HDR;
• Исправлена проблема, из-за которой при создании новой коллекции или просмотре коллекции все существующие коллекции переименовывались в «Коллекции»;
• Исправлена проблема, при которой перетаскивание ссылки в коллекцию не добавляло элемент должным образом;
• Исправлена проблема, из-за которой при переупорядочении элементов в коллекции с помощью клавиатуры панель не прокручивалась при перемещении элемента за пределы текущего размера окна;
• На устройствах ARM64 был отключен Flash на постоянной основе;
Известные проблемы:
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце;
• Диалоговое окно для установки веб-сайта как приложения иногда не отображается. В таких случаях, взаимодействуя с адресной строкой или переходя на ту же вкладку, вы можете иногда вызвать его;
• Пользователи некоторых пакетов программного обеспечения для обеспечения безопасности увидят, что все вкладки не могут быть загружены с ошибкой STATUS_ACCESS_VIOLATION. Единственный способ предотвратить такое поведение - удалить это программное обеспечение. В настоящее время Microsoft сотрудничает с разработчиками этого программного обеспечения, чтобы попытаться найти решение;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что некоторые из этих исправлений еще не существуют в канале Stable, и проблема, как представляется, влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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