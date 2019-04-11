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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.416.3

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 05:21
  • Просмотров: 173

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.416.3

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.416.3. Компания ожидает, что это будет последняя сборка для основной версии 81, а это значит, что Microsoft скоро выведет ее в канал Beta. Кроме того, Microsoft выпустила первое обновление для версии Stable, доведя её до основной версии 80, а также установив нативную сборку Stable для ARM64. Microsoft также начала обсуждение вокруг функции предварительного просмотра вкладок Edge Legacy и того, что вы хотели бы видеть с ней в будущем: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/tab-preview-discussion/m-p/1160569. Наконец, все самые интересные функции и исправления на этой неделе:

Добавлены функции:

• Добавлен синий цвет для кнопки учетной записи в окнах InPrivate;
• Добавлен инструмент на странице управления избранным, чтобы удалить дубликаты избранного;
• Включена синхронизация коллекций для всех каналов, для которых в данный момент доступны коллекции;
• Добавлена возможность выделения текста в PDF-файлах;
• Добавлена поддержка веб-оптимизированных PDF-файлов, которые загружают одну страницу за раз по мере их просмотра;
• В Immersive Reader добавлена функция фокусировки на одной или нескольких строках одновременно;
• Добавлено диалоговое окно для информирования пользователей, когда расширение отключено, поскольку оно имеет возможность изменять настройки (страница новой вкладки, поставщик поиска и т. д.);
• Добавлено сообщение, когда пользователь пытается использовать режим IE, а Internet Explorer не установлен;
• Добавлена поддержка синхронизации настройки «Вход автоматически» в edge://settings/passwords;
• Добавлена опция в edge://settings/profiles/multiProfileSettings для выбора профиля по умолчанию, который будет использоваться при открытии ссылок во внешних приложениях;
• Добавлена политика управления, контролирующая возможность импорта топ сайтов из другого браузера;
• Добавлена политика управления, контролирующая возможность импорта расширений из другого браузера;
• Добавлена политика управления, контролирующая возможность импорта файлов cookie из другого браузера;
• Добавлена страница в настройках, чтобы помочь пользователям загрузить Edge mobile;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой при сохранении PDF-файлов иногда происходил сбой вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой просмотр зашифрованного видео с таких сайтов, как Netflix, иногда приводил к фризу устройства. Обратите внимание, что эта проблема устранена путем обновления до последних видеодрайверов, поэтому исправление для этого состоит в том, чтобы избежать этой проблемы, ухудшая воспроизведение видео на устройствах со старыми драйверами;
• Исправлены некоторые проблемы, когда вход в браузер завершался неудачно или успешно, но не позволял выполнить синхронизацию;
• Исправлен сбой при закрытии браузера для пользователей Family Safety;
• Исправлена сбой браузера во время первоначальной настройки браузера;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой текст на веб-странице иногда отображался как поврежденный;
• Исправлена ошибка, из-за которой запись в контекстном меню вкладки «Переместить в новое окно» содержала строку тарабарщины;
• Исправлена проблема, из-за которой список переходов отсутствовал или содержал неправильные записи;
• Исправлена проблема, из-за которой сочетание клавиш для запуска функции «Читать вслух» не отображалось в меню;
• Исправлена проблема, при которой изменение настроек на странице новой вкладки иногда приводило к тому, что настройки не применялись к последующим новым вкладкам до перезапуска браузера;
• Исправлена проблема, когда режим IE не мог быть использован и выдавал сообщение о том, что Internet Explorer не установлен, даже если он установлен;
• Исправлена проблема, при которой неожиданно появлялось сообщение о том, что новое окно Edge не может быть открыто, так как Edge в данный момент работает с правами администратора;
• Исправлена проблема, из-за которой при перетаскивании файла или папки расширения на страницу «Расширения», когда включен режим разработчика, расширение не устанавливалось;
• Исправлена проблема, когда пользовательский интерфейс для переключения профилей при открытии ссылки имел невидимый текст в темной теме;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые изображения не загружались в Immersive Reader;
• Исправлена проблема, из-за которой новые профили иногда отображали возможность входа в браузер, даже если вход был отключен с помощью политики управления;
• Исправлена проблема, из-за которой переключение некоторых настроек разрешений веб-сайта не обновляло пользовательский интерфейс;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые видео с защитой DRM отображали только черный экран на устройствах с поддержкой HDR;
• Исправлена проблема, из-за которой при создании новой коллекции или просмотре коллекции все существующие коллекции переименовывались в «Коллекции»;
• Исправлена проблема, при которой перетаскивание ссылки в коллекцию не добавляло элемент должным образом;
• Исправлена проблема, из-за которой при переупорядочении элементов в коллекции с помощью клавиатуры панель не прокручивалась при перемещении элемента за пределы текущего размера окна;
• На устройствах ARM64 был отключен Flash на постоянной основе;

Известные проблемы:

• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце;
• Диалоговое окно для установки веб-сайта как приложения иногда не отображается. В таких случаях, взаимодействуя с адресной строкой или переходя на ту же вкладку, вы можете иногда вызвать его;
• Пользователи некоторых пакетов программного обеспечения для обеспечения безопасности увидят, что все вкладки не могут быть загружены с ошибкой STATUS_ACCESS_VIOLATION. Единственный способ предотвратить такое поведение - удалить это программное обеспечение. В настоящее время Microsoft сотрудничает с разработчиками этого программного обеспечения, чтобы попытаться найти решение;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что некоторые из этих исправлений еще не существуют в канале Stable, и проблема, как представляется, влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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