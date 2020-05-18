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Microsoft работает над эмуляцией 64-битных приложений в Windows 10 on ARM

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:56
  • Просмотров: 0


По данным коммита на GitHub, Microsoft работает над эмуляцией 64-битных приложений в Windows 10 on ARM.



Коммит GitHub показал, что Microsoft активно работает над ARM64EC, который может быть названием новой архитектуры Windows для приложений x64_64.

Предполагается, что 64-битный эмулятор приложений для Windows 10 on ARM дебютирует в Windows 10 21H1.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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