Microsoft работает над эмуляцией 64-битных приложений в Windows 10 on ARM
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:56
- Просмотров: 0
По данным коммита на GitHub, Microsoft работает над эмуляцией 64-битных приложений в Windows 10 on ARM.
Коммит GitHub показал, что Microsoft активно работает над ARM64EC, который может быть названием новой архитектуры Windows для приложений x64_64.
Предполагается, что 64-битный эмулятор приложений для Windows 10 on ARM дебютирует в Windows 10 21H1.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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