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Microsoft Edge получил поддержку перевода страниц в Immersive Reader

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:49
  • Просмотров: 172

Microsoft Edge получил поддержку перевода страниц в Immersive Reader

Immersive Reader в сборках Microsoft Edge 84 Dev и Canary теперь может переводить страницы на разные языки.

Чтобы получить доступ к этой функции, войдите в Immersive Reader с помощью иконки в адресной строке, щелкните настройки чтения и выберите «Перевести всю страницу».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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