Microsoft Edge получил поддержку перевода страниц в Immersive Reader
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:49
- Просмотров: 172
Immersive Reader в сборках Microsoft Edge 84 Dev и Canary теперь может переводить страницы на разные языки.
Чтобы получить доступ к этой функции, войдите в Immersive Reader с помощью иконки в адресной строке, щелкните настройки чтения и выберите «Перевести всю страницу».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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