AdDuplex: November 2019 Update установлено на 36.4% ПК с Windows 10

Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2019 Update (1903) установлено на 48.2% ПК, а Windows 10 N19U – на 36.4% ПК. Если же брать Windows 10 O18U и более старые версии, то их доля находится на уровне 8.2% и 1.7%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.9%.Статистика использования устройств Surface выглядит следующим образом:• Surface Pro 4 – 16.55%;• Surface Go – 13.8%;• Surface Pro (2017) – 13.17%;• Surface Pro 3 – 10.6%;• Surface Pro 6 – 10.07%;• Surface Pro 7 – 8.84%;• Surface Book 2 – 4.72%;• Surface 3 – 3.91%;• Surface Book – 3.59%;• Surface Laptop – 3.13%;• Surface Laptop 3 – 2.61%;• Surface Laptop 2 – 2.54%;• Surface Pro 1 – 2.32%;• Surface Pro 2 – 1.51%;• Surface Go 2 – 1.01%;• Surface Pro X – 0.99%;• Surface Studio 2 – 0.28%;•Surface Studio – 0.18%;•Surface Book 3 – 0.18%;Узнать другие подробности можно здесь