AdDuplex: November 2019 Update установлено на 36.4% ПК с Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:26
- Просмотров: 96
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2019 Update (1903) установлено на 48.2% ПК, а Windows 10 N19U – на 36.4% ПК. Если же брать Windows 10 O18U и более старые версии, то их доля находится на уровне 8.2% и 1.7%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.9%.
Статистика использования устройств Surface выглядит следующим образом:
• Surface Pro 4 – 16.55%;
• Surface Go – 13.8%;
• Surface Pro (2017) – 13.17%;
• Surface Pro 3 – 10.6%;
• Surface Pro 6 – 10.07%;
• Surface Pro 7 – 8.84%;
• Surface Book 2 – 4.72%;
• Surface 3 – 3.91%;
• Surface Book – 3.59%;
• Surface Laptop – 3.13%;
• Surface Laptop 3 – 2.61%;
• Surface Laptop 2 – 2.54%;
• Surface Pro 1 – 2.32%;
• Surface Pro 2 – 1.51%;
• Surface Go 2 – 1.01%;
• Surface Pro X – 0.99%;
• Surface Studio 2 – 0.28%;
•Surface Studio – 0.18%;
•Surface Book 3 – 0.18%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
reports.adduplex.com
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