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Microsoft обновила приложение Xbox Game Bar

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 13:35
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Компания Microsoft обновила приложение Xbox Game Bar до версии 5.320.5291.0.

Вот список новых возможностей:

• Получите сторонние виджеты в новом магазине виджетов!
Ищите Магазин в меню «Виджеты»;
• Перейдите в Настройки> Персонализация, чтобы настроить прозрачность виджетов, которые вы заблокировали на месте;
• Если вы активируете clicthrough, ваши клики всегда приведут вас к игре. Виджеты, заблокированные на месте, не будут мешать;
• Перейдите в Настройки> Виджеты, чтобы выбрать, что отображать в меню виджетов;
• Microsoft попрощалась с некоторыми ошибками;





Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
htnovo.net
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