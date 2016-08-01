Microsoft обновила приложение Xbox Game Bar
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 13:35
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Компания Microsoft обновила приложение Xbox Game Bar до версии 5.320.5291.0.
Вот список новых возможностей:
• Получите сторонние виджеты в новом магазине виджетов!
Ищите Магазин в меню «Виджеты»;
• Перейдите в Настройки> Персонализация, чтобы настроить прозрачность виджетов, которые вы заблокировали на месте;
• Если вы активируете clicthrough, ваши клики всегда приведут вас к игре. Виджеты, заблокированные на месте, не будут мешать;
• Перейдите в Настройки> Виджеты, чтобы выбрать, что отображать в меню виджетов;
• Microsoft попрощалась с некоторыми ошибками;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
htnovo.net
htnovo.net
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