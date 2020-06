Microsoft подтвердила поддержку модов для игр Microsoft Store на ПК

Microsoft официально объявила, что приложение Xbox (Beta) для ПК с Windows 10 теперь включает поддержку модов в играх, которые решили сделать это. Эта функция была замечена на прошлой неделе, но теперь Microsoft сделала ее официальной, наряду с коротким списком поддерживаемых игр.Как сообщалось ранее, Microsoft не предлагает собственную платформу распространения модов, а использует подход «bring-your-own-mod», поэтому вы можете скачать свои моды в другом месте и применить их к поддерживаемым играм. Компания также предоставила список игр, доступных через Microsoft Store, которые уже поддерживают моды, включая DiRT Rally 2.0, Farming Simulator 17, FTL: Faster Than Light, Into the Breach и MudRunner. Microsoft заявила, что работает со своими партнерами, чтобы обеспечить поддержку модов для большего количества игр с течением времени, и похоже, что Phantasy Star Online 2 уже поддерживает их.Также есть видео, которое проведет вас через процесс включения и использования модов в игре по вашему выбору:В дополнение к поддержке модов, последняя версия приложения Xbox (Beta) переходит c Electron на React Native, еще одно изменение, о котором сообщалось ранее. Хотя уже было известно, что это обеспечит лучшую производительность, Microsoft указала, что использование памяти должно быть сокращено примерно на треть от предыдущей версии приложения.Кроме того, Microsoft также работает над улучшением скорости загрузки игр Microsoft Store на ПК, и некоторые регионы уже могут ощутить эти преимущества.Узнать другие подробности можно здесь