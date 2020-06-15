Microsoft анонсировала изменения для Windows Insider Program
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:50
- Просмотров: 88
Сегодня Microsoft рада сообщить о некоторых изменениях в способе выпуска новых сборок для всех инсайдеров Windows.
Microsoft переводит и преобразовываем текущую кольцевую модель, основанную на частоте сборок, в новую модель канала, которая влияет на качество сборок и лучше поддерживает усилия параллельного кодирования. В дополнение к этому изменению, инсайдеры также найдут аналогичные названия предложений и ожидаемые результаты для программ Windows и Office, а вскоре и для Microsoft Edge и Microsoft Teams. Цель состоит в том, чтобы не только для существующих инсайдеров стало понятнее выбирать подходящие для них возможности, но и для новых инсайдеров выбирать правильный канал при их присоединении. Сообщество инсайдеров очень важно для всех в компании, и Microsoft работаем над тем, чтобы все её программы инсайдеров лучше работали вместе в Microsoft.
Читайте дальше, чтобы узнать больше о каналах, почему компания вносит изменения и что нужно сделать существующим инсайдерам, чтобы подготовиться. (Спойлер: Ничего. Microsoft вас прикрыла!)
Сосредоточение внимания на качестве опыта
Когда компания впервые начала выпускать новые сборки Windows 10 Insider Preview более 5 лет назад, инсайдерам Windows было предложено присоединиться к одному из двух колец в зависимости от частоты поступления новых сборок на их устройство — «Fast» или «Slow». Инсайдеры, которым нужны были самые быстрые обновления и которые чувствовали себя комфортно с некоторыми шероховатыми краями, присоединились к кольцу Fast. Инсайдеры, которые предпочитают ждать более отполированных и стабильных обновлений, присоединились к кольцу Slow. А в начале 2016 года компания представила кольцо Release Preview для инсайдеров, которые хотели получить ранний доступ к обновлениям обслуживания выпущенных версий Windows 10.
За прошедшие годы Microsoft скорректировала способы использования колец по мере того, как развивались способы создания и выпуска Windows 10. Первоначально компания выпускала сборки из одного релиза продукта. Теперь компания внедряет инновации в функции нескольких релизов продукта одновременно. В середине 2019 года инсайдеры запускали сборки из 3-х разных релизов (на разных этапах цикла разработки), причём кольцо Fast находилось на 20H1, кольцо Slow - на коде 19H2, а кольцо Release Preview - на коде 19H1. Microsoft начала понимать, что она «перерастает» первоначальную концепцию колец.
По мере того, как компания продолжает совершенствовать способ выпуска Windows 10, а разнообразие инсайдеров, которым компания служит, больше, чем когда-либо, очень важно, чтобы у инсайдеров была возможность релиза, адаптированная к их потребностям. Компания считает, что лучший способ сделать это - сместить акцент с частоты на качество. Инсайдеры могут выбрать канал, который представляет опыт, который они хотят для своего устройства, основываясь на качестве, с которым они наиболее комфортно себя чувствуют. Microsoft стремится к тому, чтобы инсайдеры продолжали получать частые обновления независимо от того, какой канал они выбрали.
Переход к каналам
Позже в этом месяце кольцо Fast станет Dev Channel, кольцо Slow станет Beta Channel, а кольцо Release Preview станет Release Preview Channel. Вот как выглядит эта карта:
Dev Channel
Идеально подходит для высокотехнологичных пользователей. Инсайдеры в Dev Channel получат сборки, которые находятся на самой ранней стадии цикла разработки и будут содержать последний незавершенный код от инженеров компании. Эти сборки будут иметь шероховатости и некоторую нестабильность, которая может блокировать ключевые действия или требовать обходных путей.
Эти сборки не соответствуют конкретному релизу Windows 10. Новые функции и улучшения ОС в этом канале появятся в будущих релизах Windows 10, когда они будут готовы, и могут быть доставлены в виде полных обновлений сборки ОС или релизов обслуживания. Обратная связь инсайдеров поможет инженерам Microsoft внести значительные исправления и изменения в последний код.
Beta Channel
Идеально для начинающих. Инсайдеры и ИТ-специалисты в Beta Channel могут проверить будущие функции Windows 10, в то же время получая относительно надежные обновления, проверенные Microsoft.
Как часть Beta Channel, инсайдеры увидят сборки, которые будут привязаны к конкретному будущему релизу, как и 20H1 ранее. Ваши отзывы будут особенно важны, так как они помогут инженерам компании убедиться, что ключевые проблемы выявлены и исправлены до выхода крупной версии.
Release Preview Channel
Инсайдеры и ИТ-специалисты в Release Preview Channel будут иметь доступ к предстоящему релизу Windows 10 до его выхода в мир, с расширенными качественными обновлениями и некоторыми ключевыми функциями. Эти сборки поддерживаются Microsoft. Release Preview Channel — это место, где Microsoft рекомендует компаниям предварительно просматривать и проверять будущие релизы Windows 10 перед широким развертыванием в своей организации.
По мере того, как компания продолжает совершенствовать способы создания и релиза Windows 10 в будущем, компания можем вводить новые каналы для новых впечатлений для инсайдеров.
Выравнивание с Office
Microsoft очень рада присоединиться к Office, где недавно были анонсированы новые названия каналов. Инсайдер может сделать выбор в отношении того, какой опыт он хочет получить, и должен ли он означать одно и то же между Windows и Office. Инсайдеры по-прежнему должны принимать участие в каждой Insider Program отдельно, но компания стремится улучшить этот опыт с течением времени.
Переход на каналы — это еще один шаг к еще большему сближению Windows и Office Insider Programs!
Следующие шаги
Для инсайдеров Windows переход на каналы будет легким. Если ваше устройство получает сборки в данный момент, Microsoft автоматически переместит ваше устройств на новый канал, который лучше всего соответствует этому опыту. Вам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы это изменение произошло.
Кольцо Fast = Dev Channel
Кольцо Slow = Beta Channel
Release Preview = Release Preview Channel
Инсайдеры всегда могут настроить эти параметры, выбрав Настройки> Обновление и безопасность> Программа предварительной оценки Windows, если они хотят изменить каналы и попробовать новые возможности.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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