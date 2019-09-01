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Microsoft обновила пять версий Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:40
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft обновила пять версий Windows 10.

• Версия 2004 - KB4567523;
• Версия 1709 - KB4567515;
• Версия 1703 - KB4567516;
• Версия 1607 - KB4567517;
• Версия 1507 - KB4567518;

Вот полное описание исправления:

• Исправлена проблема, которая могла помешать печати определенных принтеров. Диспетчер очереди печати мог выдавать ошибку или неожиданно закрываться при попытке печати, и никаких выходных данных не было получено от затронутого принтера. Вы также могли столкнуться с проблемами в приложениях, из которых пытались распечатать, например, получить сообщение об ошибке, или приложение могло неожиданно закрыться. Эта проблема могла также повлиять на программные принтеры, например, при печати в PDF;
Илья Источник:
support.microsoft.com
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