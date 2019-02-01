Microsoft хочет обеспечить полную поддержку API Windows.Gaming.Input для Chromium в Windows 10 и Windows 10X
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:25
- Просмотров: 143
Одним из главных преимуществ Windows 10 всегда была поддержка совместимости старых приложений и оборудования. Это возможно, потому что Windows имеет десятилетия устаревшего кода для поддержки подавляющего большинства приложений и игр, созданных за последнее десятилетие.
В последнее время Microsoft экспериментирует с модульными и современными версиями Windows, чтобы отбросить десятилетия устаревшего кода, который просто не может быть удалён из Windows 10. В то время как Microsoft отказалась от Andromeda OS, проект Windows Core OS все еще находится в стадии реализации.
Похоже, что Microsoft также работает над новым обновлением для Chromium, которое позволит поддерживать широкий спектр геймпадов в Windows 10, Windows Core OS и Windows 10X.
Согласно коммитам и сообщениям об ошибках, найденным на Chromium Gerrit, Microsoft работает над новой функцией, которая позволит Chromium (Chrome, Edge и другим браузерам) поддерживать более широкий спектр современных геймпадных устройств на Windows 10.
Это изменение позволит включить Windows.Gaming.Input (WGI) по умолчанию на Chromium, что должно позволить WGI обеспечить поддержку специфичных для геймпада API Plug & Play, даже на устройствах WCOS.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
chromium-review.googlesource.com
chromium-review.googlesource.com
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