Windows 10 May 2020 Update может ошибочно сообщать об отсутствии подключения к Интернету
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:28
- Просмотров: 0
Некоторые пользователи, которые обновились до Windows 10 May 2020 Update, испытывают странную проблему со своими интернет-соединениями.
Возникла проблема с индикатором состояния сетевого подключения (NCSI), который находится на панели задач. Затронутые пользователи жалуются, что иконка указывает на то, что нет доступного подключения к Интернету, и Microsoft затрудняется объяснить, что происходит.
Несмотря на то, что Windows 10 информирует пользователей о том, что интернет-соединение отсутствует, оно работает должным образом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
social.technet.microsoft.com
social.technet.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 1
Гостей: 37
Роботы: Rambler Yandex
Илья
Пользователей: 1
Гостей: 37
Роботы: Rambler Yandex
+2Новостей: 12126
+0Комментариев: 39437
+1Пользователей: 10031