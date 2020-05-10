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Windows 10 May 2020 Update может ошибочно сообщать об отсутствии подключения к Интернету

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:28
  • Просмотров: 0
Windows 10 May 2020 Update может ошибочно сообщать об отсутствии подключения к Интернету

Некоторые пользователи, которые обновились до Windows 10 May 2020 Update, испытывают странную проблему со своими интернет-соединениями.

Возникла проблема с индикатором состояния сетевого подключения (NCSI), который находится на панели задач. Затронутые пользователи жалуются, что иконка указывает на то, что нет доступного подключения к Интернету, и Microsoft затрудняется объяснить, что происходит.

Несмотря на то, что Windows 10 информирует пользователей о том, что интернет-соединение отсутствует, оно работает должным образом.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
social.technet.microsoft.com
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