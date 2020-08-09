Диспетчер устройств Windows 10 2004 больше не может искать обновления драйверов в Интернете
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 15:14
- Просмотров: 231
Ресурс Windows Latest заметил это изменение в сборке Windows 10 Build 19041.423.
В этой версии Windows 10 диспетчер устройств больше не может искать обновления драйверов в Интернете, то есть приложение может обновлять только те драйвера, которые уже были установлены или загружены ранее.
Чтобы загрузить обновленные драйвера из каталога Microsoft, перейдите в Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows> Просмотр дополнительных обновлений> Обновления драйверов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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