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Диспетчер устройств Windows 10 2004 больше не может искать обновления драйверов в Интернете

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 15:14
  • Просмотров: 231

Ресурс Windows Latest заметил это изменение в сборке Windows 10 Build 19041.423.





В этой версии Windows 10 диспетчер устройств больше не может искать обновления драйверов в Интернете, то есть приложение может обновлять только те драйвера, которые уже были установлены или загружены ранее.



Чтобы загрузить обновленные драйвера из каталога Microsoft, перейдите в Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows> Просмотр дополнительных обновлений> Обновления драйверов.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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