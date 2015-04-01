Microsoft исправила уязвимость в безопасности Windows
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 14:49
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Microsoft исправила серьёзную уязвимость в безопасности Windows.
Вот описание уязвимости CVE-2020-1464:
Уязвимость подмены существует, когда Windows неправильно проверяет подписи файлов. Злоумышленник, успешно воспользовавшийся этой уязвимостью, может обойти функции безопасности и загрузить неправильно подписанные файлы.
В сценарии атаки злоумышленник может обойти функции безопасности, предназначенные для предотвращения загрузки неправильно подписанных файлов.
Обновление устраняет уязвимость, исправляя способ проверки подписи файлов Windows.
В сценарии атаки злоумышленник может обойти функции безопасности, предназначенные для предотвращения загрузки неправильно подписанных файлов.
Обновление устраняет уязвимость, исправляя способ проверки подписи файлов Windows.
Стоит отметить, что эта уязвимость была обнаружена ещё в 2018 году.
Узнать другие подробности можно здесь, здесь и здесь.
Илья Источник:
portal.msrc.microsoft.com
portal.msrc.microsoft.com
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