Microsoft исправила уязвимость в безопасности Windows

Уязвимость подмены существует, когда Windows неправильно проверяет подписи файлов. Злоумышленник, успешно воспользовавшийся этой уязвимостью, может обойти функции безопасности и загрузить неправильно подписанные файлы.



В сценарии атаки злоумышленник может обойти функции безопасности, предназначенные для предотвращения загрузки неправильно подписанных файлов.



Обновление устраняет уязвимость, исправляя способ проверки подписи файлов Windows.

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