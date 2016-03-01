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Microsoft выпустит новую версию Wireless Display Adapter для Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:46
  • Просмотров: 153

По словам Роланда Квандта, Microsoft выпустит новую версию Wireless Display Adapter для Windows 10.



Новый Wireless Display Adapter будет поддерживать видео в 4K и стоить $70. Стоит напомнить, что текущая версия стоит $45.

Ожидается, что новое устройство появится в ближайшее время.
Илья Источник:
twitter.com/rquandt
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