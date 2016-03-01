Microsoft выпустит новую версию Wireless Display Adapter для Windows 10
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:46
- Просмотров: 153
По словам Роланда Квандта, Microsoft выпустит новую версию Wireless Display Adapter для Windows 10.
New Microsoft Wireless Display Adapter 4K incoming. 70$. 4K res now officially supported.— Roland Quandt (@rquandt) August 13, 2020
Новый Wireless Display Adapter будет поддерживать видео в 4K и стоить $70. Стоит напомнить, что текущая версия стоит $45.
Ожидается, что новое устройство появится в ближайшее время.
Илья Источник:
twitter.com/rquandt
twitter.com/rquandt
Похожие новости
Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Pro 6 и Surface Pro (5-го поколения)
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Yandex Google
+9Новостей: 12262
+0Комментариев: 39443
+0Пользователей: 10035