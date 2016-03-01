New Microsoft Wireless Display Adapter 4K incoming. 70$. 4K res now officially supported. — Roland Quandt (@rquandt) August 13, 2020

По словам Роланда Квандта, Microsoft выпустит новую версию Wireless Display Adapter для Windows 10.Новый Wireless Display Adapter будет поддерживать видео в 4K и стоить $70. Стоит напомнить, что текущая версия стоит $45.Ожидается, что новое устройство появится в ближайшее время.