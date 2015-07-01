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Microsoft перестанет поддерживать приложение Office Lens для Windows

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:18
  • Просмотров: 91

Компания Microsoft перестанет поддерживать приложение Office Lens для Windows.

На странице поддержки приложения Microsoft пишет:

Важно: некоторые облачные службы Office Lens для Windows, такие как сохранение изображений в OneDrive, OneNote, Word, PowerPoint или PDF, станут недоступны после 31 декабря 2020 года. Вы можете продолжать использовать другие функции приложения, установленные на вашем устройстве. Кроме того, Office Lens для Windows 10 больше не будет доступен для загрузки из Microsoft Store с 1 января 2021 года. Чтобы продолжать пользоваться всеми функциями Office Lens, мы рекомендуем загрузить и использовать последнюю версию Office Lens для iOS или Office Lens для Android на вашем мобильном устройстве.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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