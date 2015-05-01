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Microsoft Edge Canary получил функцию «Закрепить в меню Пуск»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 20:59
  • Просмотров: 95

Microsoft начала тестировать функцию «Закрепить в меню Пуск» в Microsoft Edge Canary», которая позволяет пользователям закреплять сайты в меню Пуск для быстрого доступа. Как заметил пользователь под ником «Leopeva64-2», экспериментальная функция доступна для некоторых инсайдеров, использующих последнюю сборку Microsoft Edge Canary (87.0.662.0).

Напомню, что функция «Закрепить в меню Пуск» была одной из изящных функций, доступных в старой версии Edge. Последнее дополнение — это шаг к тому, чтобы пользователи могли легко переключиться с устаревшей версии браузера на новую версию Edge. Чтобы закрепить свои любимые сайты в меню Пуск, выполните следующие действия:

1. Перейдите в меню «…», нажмите «Дополнительные инструменты», а затем выберите в списке функцию «Закрепить в меню Пуск».
2. Теперь введите имя, которое будет отображаться в виде плитки меню Пуск в диалоговом окне «Закрепить в меню Пуск».
3. Наконец, нажмите «Да», чтобы подтвердить операцию (при появлении запроса).
4. Возможно, вам придется подождать пару секунд, чтобы увидеть новую плитку (содержащую закрепленный веб-сайт) в меню Пуск.






Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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