Microsoft экспериментирует с двумя новыми функциями в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:46
- Просмотров: 228
Компания Microsoft сейчас экспериментирует с двумя новыми функциями - Desktop Spotlight и заставкой UWP-приложений.
Desktop Spotlight
Один из самых простых способов добавить немного изюминки вашему старому рабочему столу Windows 10 — это установить собственные обои. В настоящее время Windows 10 позволяет загружать пакеты тем из Microsoft Store, использовать фотографии из своей галереи, создавать слайд-шоу из собственных фотографий или загружать классные обои.
Вы можете погрузиться в настройки персонализации Windows 10, чтобы установить собственное изображение, но процесс создания собственного слайд-шоу по-прежнему занимает много времени, так как вам нужно выбирать фотографии вручную.
В будущем релизе Windows 10 Microsoft реализует поддержку Desktop Spotlight, которая представляет собой функцию, которая будет отображать великолепные изображения Bing в виде слайд-шоу.
В настоящее время эта функция не работает в предварительных сборках, но Microsoft, как ожидается, включит ее в конце этого года.
Заставка UWP-приложений с учетом темы
Windows 10 получит заставки с поддержкой темы, которая появляется при запуске UWP-приложений. Например, вы заметите заставку с поддержкой темы при запуске Microsoft Store, Groove Music, Settings и т. д.
В настоящее время заставка ориентирована на основной цвет Windows 10 с логотипом приложения в центре, но это скоро изменится.
В будущем релизе современные приложения будут соответствовать системной теме (темная или светлая), что должно сделать сам процесс запуска приложений более четким и последовательным при использовании светлого или темного режима.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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