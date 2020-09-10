Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20231.1005

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 15:55
  • Просмотров: 318

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20231.1005 (KB4586238). Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования конвейера обслуживания. Microsoft выявила и исправила проблему, из-за которой предыдущее накопительное обновление не устанавливалось, как сообщили инсайдеры Windows в прошлом месяце.
Илья Источник:
blogs.windows.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 20231

Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 20231

Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19613.1005

Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19613.1005

Microsoft выпустила Windows 10 Insider Preview Build 18965.1005 для инсайдеров кольца Fast

Microsoft выпустила Windows 10 Insider Preview Build 18965.1005 для инсайдеров кольца Fast

Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 18356.16 для инсайдеров кольца Slow

Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 18356.16 для инсайдеров кольца Slow

Microsoft выпустила накопительное обновление 14295.1005 для ПК и смартфонов на кольце Slow

Microsoft выпустила накопительное обновление 14295.1005 для ПК и смартфонов на кольце Slow




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 52
Пользователей: 0
Гостей: 52
Роботы: Yandex Google
+9  
Новостей: 12524
+0  
Комментариев: 39447
+0  
Пользователей: 10039