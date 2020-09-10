Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20231.1005
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 15:55
- Просмотров: 318
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20231.1005 (KB4586238). Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования конвейера обслуживания. Microsoft выявила и исправила проблему, из-за которой предыдущее накопительное обновление не устанавливалось, как сообщили инсайдеры Windows в прошлом месяце.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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