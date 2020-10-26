Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 88.0.680.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:15
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 88.0.680.1. Для начала Microsoft хочет упомянуть конкретную проблему, с которой, как компания знает, некоторые из вас сталкивались, когда Edge не запускается. Одна из причин возникает, когда старый процесс Edge работает в фоновом режиме и не закрывается, чтобы освободить место для запуска нового. Эта причина требует исправления в Windows, и на данный момент это исправление начинает развертываться, поэтому компания надеется, что многие из вас, кто видит эту проблему, увидят ее гораздо меньше после этого.
У Microsoft есть обзор последних обновлений всех уникальных функций безопасности: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/10/26/safety-privacy-cyber-security-awareness-month/. В том же направлении, ориентированном на предприятия, Microsoft также опубликовала обзор последних обновлений на странице новой вкладки предприятия: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/10/29/enterprise-new-tab-page-my-feed/.
Добавлены функции:
• Добавлена поддержка для режима каретки в PDF-файлы;
• Добавлено диалоговое окно предупреждения при закрытии веб-захвата, который был подписан, но не сохранен;
• Добавлена поддержка улучшенного копирования и вставки на Mac;
• Добавлена политика управления для управления ускорением запуска. Обратите внимание, что обновления документации и административных шаблонов еще не произошли;
Улучшена надежность:
• Исправлен сбой при запуске;
• Исправлен сбой при просмотре PDF-файлов;
• Исправлен сбой при печати PDF-файла;
• Исправлен сбой, который иногда показывал ошибку с cookie_exporter.exe;
• Исправлено зависание при запуске дедупликатора избранного;
• Исправлена проблема, из-за которой не загружалась edge://tracing;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой в разделе «Настройки» отсутствовал раздел «Безопасность»;
• Исправлена проблема, из-за которой на странице управления загрузками отображались только 30 последних загрузок;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-захваты иногда выполнялись с неправильным уровнем масштабирования страницы;
• Исправлена проблема при создании веб-захвата, когда страницы с фиксированными верхними или нижними колонтитулами не захватывались должным образом;
• Исправлена проблема, из-за которой предупреждения Password Monitor отображались, даже если эта функция отключена;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, установленные как приложения, иногда использовали слишком большие иконки в меню Пуск;
• Исправлена проблема, из-за которой использование инструмента Highlighter в PDF-файле иногда приводило к выделению большего количества текста, чем предполагалось;
• Исправлена проблема, из-за которой боковую панель поиска нельзя было закрыть из-за отсутствия кнопки закрытия;
• Исправлена проблема, из-за которой данные иногда можно было скопировать из файлов с защитой информации, хотя этого не должно было быть;
• Исправлена проблема, из-за которой текстовые заметки иногда непреднамеренно создавались в коллекции;
• Устарели политики управления ProxyMode, ProxyServer, ProxyPacUrl и ProxyBypassList, поскольку все они заменены политикой ProxySettings;
Известные проблемы:
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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