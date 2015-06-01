Project Latte позволит переносить приложения Android в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:58
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Microsoft работает над программным решением, которое позволит разработчикам приложений для Android переносить свои приложения в Windows 10 практически без изменений кода, упаковывая их как MSIX и позволяя разработчикам отправлять их в Microsoft Store. Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, проект носит кодовое название «Latte», и есть вероятность, что он может появиться уже в следующем году.
Компания раньше играла с идеей переноса приложений Android в Windows 10 с помощью проекта под кодовым названием Astoria, который так и не увидел свет. Project Latte стремится предоставить аналогичный продукт и, вероятно, работает на базе Windows Subsystem for Linux (WSL). Однако Microsoft потребуется предоставить собственную подсистему Android для фактического запуска приложений Android.
Microsoft объявила, что WSL скоро получит поддержку приложений Linux с графическим интерфейсом пользователя, а также ускорение графического процессора, которое должно повысить производительность приложений, работающих через WSL.
Маловероятно, что Project Latte будет включать поддержку Play Services, поскольку Google не разрешает устанавливать Play Services на какие-либо устройства, кроме нативных устройств Android и Chrome OS. Это означает, что приложения, которым требуются API-интерфейсы Play Services, необходимо будет обновить, чтобы удалить эти зависимости, прежде чем их можно будет отправить в Windows 10.
Сегодня пользователи могут запускать приложения Android на своих ПК с помощью приложения «Ваш телефон», встроенного в Windows 10, но эта функциональность ограничена несколькими устройствами Samsung и не всегда надежна. Возможность устанавливать и запускать приложения Android локально обеспечит гораздо лучший опыт и не будет зависеть от того, какой у вас телефон.
Project Latte позволит разработчикам приложений переносить приложения, которые еще не имеют доступной версии Windows. Будет очень интересно узнать, какие приложения появятся, если Project Latte когда-либо появится, поскольку многие приложения Android предназначены для телефонов и менее желательны для чего-либо большего, чем экран размером с телефон.
За последние пару лет Microsoft ясно дала понять, что больше не рассматривает нативные приложения для Windows в качестве конечной цели, когда дело доходит до разработки приложений на платформе. Microsoft теперь приветствует многие платформы приложений, в том числе PWA, UWP, Win32 и Linux (через WSL).
Если предположить, что Microsoft не отменит свои планы с Project Latte, перенос приложений Android на платформу сделает Windows 10 практически универсальной ОС, когда дело доходит до поддержки приложений. Предполагается, что релиз Project Latte может состояться в рамках осеннего обновления Windows 10 2021 года.
Узнать другие подробность можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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