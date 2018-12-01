Новое приложение Xbox для Windows 10 получило новые функций в последнем обновлении
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:30
- Просмотров: 47
Новое приложение Xbox для Windows 10 получило новые функции, которые упрощают управление вашими и установленными играми. На левой панели навигации появился раздел «Моя коллекция», в котором вы можете увидеть все игры, приобретенные во встроенном магазине, а также игры Xbox Game Pass, добавленные в очередь «Играть позже».
Из раздела «Моя коллекция» вы также можете получить доступ к Центру управления установками, нажав «Управление установками» в правом верхнем углу. Там вы найдете очередь установки и переключатель для включения автоматических обновлений.
В примечаниях к выпуску также упоминается возможность просмотра и установки некоторых игр до того, как они появятся в Xbox Game Pass для ПК.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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