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Новое приложение Xbox для Windows 10 получило новые функций в последнем обновлении

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:30
  • Просмотров: 47

Новое приложение Xbox для Windows 10 получило новые функции, которые упрощают управление вашими и установленными играми. На левой панели навигации появился раздел «Моя коллекция», в котором вы можете увидеть все игры, приобретенные во встроенном магазине, а также игры Xbox Game Pass, добавленные в очередь «Играть позже».


Из раздела «Моя коллекция» вы также можете получить доступ к Центру управления установками, нажав «Управление установками» в правом верхнем углу. Там вы найдете очередь установки и переключатель для включения автоматических обновлений.


В примечаниях к выпуску также упоминается возможность просмотра и установки некоторых игр до того, как они появятся в Xbox Game Pass для ПК.
Илья Источник:
onmsft.com
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