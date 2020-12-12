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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 88.0.705.18

  • Категория: Windows 10
  • Дата: 12-12-2020, 17:41
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 88.0.705.18

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 88.0.705.18.

Новые функции

Устаревшие:
o Устарела поддержка протокола FTP. Поддержка устаревшего протокола FTP была удалена из Microsoft Edge. Попытка перейти по ссылке FTP приведет к тому, что браузер направит операционную систему на открытие внешнего приложения для обработки ссылки FTP. Кроме того, ИТ-администраторы могут настроить Microsoft Edge на использование режима IE для сайтов, использующих протокол FTP;
o Поддержка Adobe Flash будет удалена. Начиная с Microsoft Edge Beta версии 88, возможности и поддержка Adobe Flash будут удалены. Подробнее: Update on Adobe Flash Player End of Support - Microsoft Edge Blog (windows.com);
Аутентификация:
o Единый вход (SSO) теперь доступен для учетных записей Azure Active Directory (Azure AD) и Microsoft Account (MSA) в macOS и Windows нижнего уровня. Пользователь, выполнивший вход в Microsoft Edge в macOS или Microsoft Windows более низкого уровня (7, 8.1), теперь будет автоматически входить на веб-сайты, которые настроены так, чтобы разрешить единый вход с учетными записями Work и Microsoft (например, bing.com, office. com, msn.com, outlook.com). Примечание: Для использования этой функции пользователю может потребоваться выйти, а затем снова войти в систему, если он вошел в Microsoft Edge в более ранней версии, чем Microsoft Edge 88;
o Автоматическое переключение пользователей macOS на их рабочий профиль для сайтов, которые аутентифицируются с помощью их рабочей учетной записи. Начиная с Microsoft Edge версии 88, Microsoft предоставляет возможность переключения сайтов, которые аутентифицируются с помощью рабочего профиля пользователя на macOS. Примечание: Для использования этой функции пользователю может потребоваться выйти, а затем снова войти в систему, если он вошел в Microsoft Edge в более ранней версии, чем Microsoft Edge 88;
• Возможность завершения сессии в режиме киоска. Кнопка «Завершить сессию» теперь доступна в режиме открытого просмотра в режиме киоска. Эта функция гарантирует, что данные и настройки браузера удаляются при закрытии Microsoft Edge. Дополнительные сведения о функциях и дорожной карте режима киоска см. в статье «Настройка режима киоска Microsoft Edge»;
Безопасность и конфиденциальность:
o Оповещения генерируются, если пароль пользователя обнаружен в онлайн-утечке. Пароли пользователей проверяются по хранилищу учетных данных с известными нарушениями и отправляют пользователю предупреждение, если найдено совпадение. Для обеспечения безопасности и конфиденциальности пароли пользователей хешируются и зашифровываются, когда они проверяются по базе данных утекших учетных данных;
o Автоматическое обновление смешанного контента. Защищенные страницы, доставляемые по протоколу HTTPS, могут содержать ссылки на изображения, которые обслуживаются по незащищенному протоколу HTTP. Чтобы повысить конфиденциальность и безопасность в Microsoft Edge 88, эти изображения будут извлекаться по протоколу HTTPS. Если изображение недоступно по протоколу HTTPS, оно не будет загружено;
o Просмотр разрешений сайта по сайту и по недавней активности. Начиная с Microsoft Edge 88, пользователи смогут легче управлять разрешениями сайта. Они смогут просматривать разрешения по веб-сайту, а не только по типу разрешения. Кроме того, Microsoft добавила раздел недавних действий, в котором пользователю будут показаны все недавние изменения разрешений его сайта;
o Повышенный контроль над куки-файлами браузера. Начиная с Microsoft Edge 88, пользователи могут удалять сторонние файлы cookie, не затрагивая основные файлы cookie. Пользователи также смогут фильтровать свои файлы cookie по основным или сторонним и сортировать их по имени, количеству файлов cookie и объему сохраненных и последних измененных данных;
Производительность:
o Повысьте производительность браузера с помощью спящих вкладок. Спящие вкладки повышают производительность браузера, переводя неактивные вкладки в спящий режим, чтобы освободить системные ресурсы, такие как память и процессор, чтобы активные вкладки или другие приложения могли их использовать. Пользователи могут предотвратить переход сайтов в спящий режим и настроить время, по истечении которого неактивная вкладка перейдет в спящий режим. Чтобы пользователи могли оставаться в потоке, существуют также эвристики, предотвращающие переход определенных сайтов в спящий режим, например сайтов интрасети. Этой функцией можно управлять с помощью групповых политик;
o Увеличьте скорость запуска Microsoft Edge с помощью ускорения запуска. Чтобы повысить скорость запуска Microsoft Edge, Microsoft разработала функцию под названием Start Boost. Ускорение запуска ускоряет запуск Microsoft Edge, позволяя Microsoft Edge работать в фоновом режиме. Примечание: Эта функция ограничена случайно выбранной группой пользователей, которые включили экспериментирование. Эти пользователи оставляют отзывы функциональной команде;
Продуктивность:
o Улучшите продуктивность и многозадачность с помощью вертикальных вкладок. По мере увеличения количества горизонтальных вкладок заголовки сайтов начинают обрезаться, а элементы управления вкладками теряются при уменьшении каждой вкладки. Это прерывает рабочий процесс пользователей, поскольку они тратят больше времени на поиск, переключение и управление своими вкладками и меньше времени на текущую задачу. Вертикальные вкладки позволяют пользователям перемещать свои вкладки в сторону, а вертикально выровненные иконки и более длинные заголовки сайтов упрощают быстрое сканирование, идентификацию и переключение на вкладку, которую они хотят открыть;
o Автозаполнение поля даты рождения. Microsoft Edge уже помогает сэкономить время и усилия при заполнении форм и создании учетных записей в Интернете, автоматически заполняя данные пользователя, такие как адреса, имена, номера телефонов и т. д. Microsoft Edge теперь поддерживает поле даты рождения, которое пользователи могут сохранять и автоматически заполнять. Пользователь может просматривать, редактировать и удалять эту информацию в любое время в настройках своего профиля;
o Улучшения к недавно закрытому в истории. Недавно закрытый опыт теперь сохраняет последние 25 вкладок и окон из любой прошлой сессии просмотра, а не только из предыдущей сессии. Пользователи могут выбрать «Недавно закрытые» в новом интерфейсе истории, чтобы увидеть все открытые вкладки;
PDF:
o Отображение PDF-документа в книжном виде (две страницы). Начиная с Microsoft Edge версии 88, пользователи могут просматривать PDF-документы на одной странице или в двухстраничном книжном виде. Чтобы изменить вид, нажмите кнопку «Просмотр страницы» на панели инструментов;
o Поддержка привязанных текстовых заметок для PDF-файлов. Начиная с Microsoft Edge версии 87, пользователи могут добавлять набранные текстовые заметки к любому фрагменту текста в PDF-файлах;
o Более плавный выбор текста в PDF-документах. Пользователи получат более плавный и последовательный выбор текста в PDF-документах, открытых в Microsoft Edge;
o Просматривайте веб-страницы, сохраненные в виде PDF-файлов, на панели загрузок. Теперь пользователи могут просматривать PDF-файлы, созданные с помощью параметра «Сохранить как PDF» в качестве места назначения принтера для веб-страниц на панели загрузок;
Шрифты:
o Иконки браузера обновляются в соответствии с системой Fluent Design System. В рамках продолжающейся работы над Fluent Design в браузере Microsoft внесла изменения, чтобы более точно согласовать иконки с новой системой иконок Microsoft. Эти изменения повлияют на многие из пользовательских интерфейсов с высокой степенью касания, включая вкладки, адресную строку, а также иконки навигации и поиска, которые можно найти в различных меню;
o Улучшен рендеринг шрифтов. Рендеринг текста улучшен для большей четкости и уменьшения размытости;

Новые групповые политики

• BlockExternalExtensions – Блокирует установку внешних расширений;
• InternetExplorerIntegrationLocalFileAllowed – Разрешает запуск локальных файлов в режиме Internet Explorer;
• InternetExplorerIntegrationLocalFileExtensionAllowList – Открывает локальные файлы в разрешенном списке расширений файлов в режиме Internet Explorer;
• InternetExplorerIntegrationLocalFileShowContextMenu – Показывает контекстное меню, чтобы открыть ссылку в режиме Internet Explorer;
• IntranetRedirectBehavior – Поведение при перенаправлении в интрасети;
• PrinterTypeDenyList – Отключает типы принтеров в запрещенном списке;
• ShowMicrosoftRewards – Показывает опыт Microsoft Rewards;
• SleepingTabsEnabled – Настраивает спящие вкладки;
• SleepingTabsTimeout – Устанавливает тайм-аут бездействия фоновой вкладки для спящих вкладок;
• SleepingTabsBlockedForUrls – Блокирует спящие вкладки на определенных сайтах;
• StartupBoostEnabled – Включает ускорение запуска;
• UpdatePolicyOverride – Определяет, как Microsoft Edge Update обрабатывает доступные обновления из Microsoft Edge;
• VerticalTabsAllowed – Настраивает доступность вертикального макета для вкладок сбоку браузера;
• WebRtcAllowLegacyTLSProtocols – Разрешить переход на более устаревшую версию TLS/DTLS в WebRTC;

Устаревшие политики

• ProactiveAuthEnabled – Включает проактивную аутентификацию;
• ProxyBypassList – Настраивает правила обхода прокси;
• ProxyMode – Настраивает параметры прокси-сервера;
• ProxyPacUrl – Устанавливает URL-адрес прокси-файла .pac;
• ProxyServer – Настраивает адрес или URL прокси-сервера;
• WebDriverOverridesIncompatiblePolicies – Разрешает WebDriver переопределять несовместимые политики;

Очень устаревшие политики

• DefaultPluginsSetting – Настройка Adobe Flash по умолчанию;
• PluginsAllowedForUrls – Разрешает подключаемый модуль Adobe Flash на определенных сайтах;
• PluginsBlockedForUrls – Блокирует подключаемый модуль Adobe Flash на определенных сайтах;
• RunAllFlashInAllowMode – Расширяет настройку содержимого Adobe Flash на все содержимое;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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